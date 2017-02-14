Land Rover Defender 110

Jarrow £25,950 25950.00GBP
Jarrow, Tyne and Wear
* LANDROVER DEFENDER 110 7 SEATER ESTATE STATION WAGON.
* 2402cc TURBO DIESEL ENGINE.
* ONLY 68,700 MILES
* COMES WITH VERY SOUGHT AFTER PRIVATE REGISTRATION GG02MUD(GO TO MUD)
* 19" DOGTOOTH ALLOYS,LIFT KIT INSTALLED RAISING THE VEHICLE HEIGHT BY 10"(SEE PHOTOS OF CAR NEXT TO STANDARD 110)
* THICK TREAD TYRES SIZE 325/60/18.
* FRONT & REAR LIGHTS,SIDE LIGHTS AND INDICATORS UPGRADED TO LED LIGHTS(FRONT HALO HEADLIGHTS).
* BRIGHT REAR SPOTLIGHT RECENTLY FITTED.
* PIONEER BLUETOOTH MULTIMEDIA ENTERTAINMENT SYSTEM WITH 9" SCREEN INCORPORATING A REVERSE CAMERA.IN DASH USB AND AUX PORT RECENTLY FITTED.
* LAND DEGREE METER FITTED ON TOP OF DASH.
* CHECKER PLATE FLOOR TO REAR LOADING AREA AND ALSO ON SIDES OF DRIVER AND PASSENGER SEATS.
* CHROME SIDE STEPS TO BOTH SIDES OF VEHICLE.
* REAR AND SIDE WINDOWS TINTED FOR PRIVACY.
* FACTORY FITTED ALARM.
* REMOTE CENTRAL LOCKING(COMES WITH SPARE KEY AND FOB).
* MOT TIL 30th JANUARY 2018.
* SERVICE HISTORY.
* EYE CATCHING CAR
* LANDROVER DEFENDER 110 7 SEATER ESTATE STATION WAGON.
* 2402cc TURBO DIESEL ENGINE.
* ONLY 68,700 MILES
* COMES WITH VERY SOUGHT AFTER PRIVATE REGISTRATION GG02MUD(GO TO MUD)
* 19" DOGTOOTH ALLOYS,LIFT KIT INSTALLED RAISING THE VEHICLE HEIGHT BY 10"(SEE PHOTOS OF CAR NEXT TO STANDARD 110)
* THICK TREAD TYRES SIZE 325/60/18.
* FRONT & REAR LIGHTS,SIDE LIGHTS AND INDICATORS UPGRADED TO LED LIGHTS(FRONT HALO HEADLIGHTS).
* BRIGHT REAR SPOTLIGHT RECENTLY FITTED.
* PIONEER BLUETOOTH MULTIMEDIA ENTERTAINMENT SYSTEM WITH 9" SCREEN INCORPORATING A REVERSE CAMERA.IN DASH USB AND AUX PORT RECENTLY FITTED.
* LAND DEGREE METER FITTED ON TOP OF DASH.
* CHECKER PLATE FLOOR TO REAR LOADING AREA AND ALSO ON SIDES OF DRIVER AND PASSENGER SEATS.
* CHROME SIDE STEPS TO BOTH SIDES OF VEHICLE.
* REAR AND SIDE WINDOWS TINTED FOR PRIVACY.
* FACTORY FITTED ALARM.
* REMOTE CENTRAL LOCKING(COMES WITH SPARE KEY AND FOB).
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