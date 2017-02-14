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Land Rover Defender 110

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Jarrow £25,950 25950.00GBP

Jarrow, Tyne and Wear

£25,950
Paul Blakey
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car description

* LANDROVER DEFENDER 110 7 SEATER ESTATE STATION WAGON.
* 2402cc TURBO DIESEL ENGINE.
* ONLY 68,700 MILES
* COMES WITH VERY SOUGHT AFTER PRIVATE REGISTRATION GG02MUD(GO TO MUD)
* 19" DOGTOOTH ALLOYS,LIFT KIT INSTALLED RAISING THE VEHICLE HEIGHT BY 10"(SEE PHOTOS OF CAR NEXT TO STANDARD 110)
* THICK TREAD TYRES SIZE 325/60/18.
* FRONT & REAR LIGHTS,SIDE LIGHTS AND INDICATORS UPGRADED TO LED LIGHTS(FRONT HALO HEADLIGHTS).
* BRIGHT REAR SPOTLIGHT RECENTLY FITTED.
* PIONEER BLUETOOTH MULTIMEDIA ENTERTAINMENT SYSTEM WITH 9" SCREEN INCORPORATING A REVERSE CAMERA.IN DASH USB AND AUX PORT RECENTLY FITTED.
* LAND DEGREE METER FITTED ON TOP OF DASH.
* CHECKER PLATE FLOOR TO REAR LOADING AREA AND ALSO ON SIDES OF DRIVER AND PASSENGER SEATS.
* CHROME SIDE STEPS TO BOTH SIDES OF VEHICLE.
* REAR AND SIDE WINDOWS TINTED FOR PRIVACY.
* FACTORY FITTED ALARM.
* REMOTE CENTRAL LOCKING(COMES WITH SPARE KEY AND FOB).
* MOT TIL 30th JANUARY 2018.
* SERVICE HISTORY.
* EYE CATCHING CAR

Accessories

* LANDROVER DEFENDER 110 7 SEATER ESTATE STATION WAGON.
* 2402cc TURBO DIESEL ENGINE.
* ONLY 68,700 MILES
* COMES WITH VERY SOUGHT AFTER PRIVATE REGISTRATION GG02MUD(GO TO MUD)
* 19" DOGTOOTH ALLOYS,LIFT KIT INSTALLED RAISING THE VEHICLE HEIGHT BY 10"(SEE PHOTOS OF CAR NEXT TO STANDARD 110)
* THICK TREAD TYRES SIZE 325/60/18.
* FRONT & REAR LIGHTS,SIDE LIGHTS AND INDICATORS UPGRADED TO LED LIGHTS(FRONT HALO HEADLIGHTS).
* BRIGHT REAR SPOTLIGHT RECENTLY FITTED.
* PIONEER BLUETOOTH MULTIMEDIA ENTERTAINMENT SYSTEM WITH 9" SCREEN INCORPORATING A REVERSE CAMERA.IN DASH USB AND AUX PORT RECENTLY FITTED.
* LAND DEGREE METER FITTED ON TOP OF DASH.
* CHECKER PLATE FLOOR TO REAR LOADING AREA AND ALSO ON SIDES OF DRIVER AND PASSENGER SEATS.
* CHROME SIDE STEPS TO BOTH SIDES OF VEHICLE.
* REAR AND SIDE WINDOWS TINTED FOR PRIVACY.
* FACTORY FITTED ALARM.
* REMOTE CENTRAL LOCKING(COMES WITH SPARE KEY AND FOB).
* MOT TIL 30th JANUARY 2018.
* SERVICE HISTORY.
* EYE CATCHING CAR

Specifications

  • Ad ID
    8423
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover Defender > Land Rover Defender 110
  • Colour
    Silver
  • Registration no.
    GG02MUD
  • Drivetrain
    Four wheel
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Year
    2008
  • Mileage
    68700 mi
  • First Reg. Date
    Jan 2008
  • MOT expiry
    Jan 2018
  • Doors
    5
  • Seats
    7
  • Engine Size
    2.4
  • Transmission
    72
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