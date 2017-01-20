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LAND ROVER DISCOVERY 2010 Auto 102000 Diesel Grey 4 TDV6 XS

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£17,450 17450.00GBP

1 Benett Avenue, Hove
BN3 6UR,
United Kingdom

£17,450
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car description

HERE WE HAVE FOR SALE A VERY WELL LOOKED AFTER DISCOVERY 4 THAT HAS HAD AN EXTREMELY EASY LIFE. THIS CAR BENEFITS FROM HAVING A COMPLETE FULL AND UP TO DATE SERVICE HISTORY AT LAND ROVER GUY SALMON. IT WAS LAST SERVICED THE 2ND WEEK OF JANUARY THIS YEAR WHICH WAS A MAJOR SERVICE INCLUDING ALL OF THE BELTS. IT HAS ALSO HAD A MAJOR OVER HAUL OF ALL OF THE SUSPENSION AND ARMS AND BUSHES ETC, DONE IN DECEMBER 2016 ALSO AT GUY SALMON LAND ROVER. THERE ARE FAIRLY NEW SCORPION TYRES ALL-ROUND. THIS CAR REALLY IS A SUPERB EXAMPLE. PLEASE DONT HESITATE TO CALL TO ARRANGE A VIEWING AT EITHER OF OUR SUSSEX OR SURREY SITES, OR SIMPLY CALL TO TALK THROUGH ANYTHING YOU MAY NEED TO KNOW. WE WELCOME PART EXCHANGE AND HAVE FULL DEALER FACILITIES.

Specifications

  • Ad ID
    7750
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    20/01/2017
  • Category
    Land Rover Discovery > Land Rover Discovery 2
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    102000 mi
  • Owners
    1
  • Doors
    5
  • Seats
    7
  • Engine Size
    2.993
  • Engine Model
    4 TDV6 XS
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Land Rover Discovery 2 for sale

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