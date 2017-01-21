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LAND ROVER DISCOVERY 4 XS 3.0 SDV6 4x4 AUTO UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE 2012

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Macclesfield £14,995 14995.00GBP

Hawkshead Quarry,, Leek old Road,, Sutton, Macclesfield
Macclesfield, SK11 0JB, Cheshire
United Kingdom

£14,995
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car description

*** GOODWINS AUTO SALVAGE LTD - LEADING THE WAY IN NEARLY NEW UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE ***;;1000 % UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE GUARANTEED ;;2012 62 LAND ROVER DISCOVERY 4 XS 3.0 SDV6 4X4 AUTO - 7 SEATER IN GREY WITH LOTS OF EXTRAS INCLUDING REAR HEADREST ENTERTAINMENT SCREENS;;FULL LAND ROVER SERVICE HISTORY WITH A SERVICE 400O MILES AGO;;DAMAGE TO THE BONNET, WING AND DRIVERS SIDE DOORS. ;FRONT DOOR WILL REPAIR;REPLACE REAR DOOR - GBP 150 ON EBAY;REPAIR QUARTER;;STARTS AND DRIVES FOR LOADING;;WILL REQUIRE A REAR DRIVER WISHBONE;;AIRBAGS ALL OK;;V5 LOGBOOK PRESENT ;BOOK PACK PRESENT;SPARE KEY PRESENT;ONE OWNER FROM NEW;;*** 1000 % UNRECORDED AND GUARANTEED TO STAY THIS WAY ***;;99% OF MY CARS COME WITH SPARE KEYS AND THE BOOK PACKS BUT I CANNOT ALWAYS GUARANTEE THIS. PLEASE ASK THE QUESTION WHEN INQUIRING ABOUT THE CAR.;;*** PLEASE NOTE DUE TO NEW BANK CHARGES BEING INTRODUCED, ANY POUND NOTE PAYMENTS MADE ONSITE OR DIRECT INTO THE BUSINESS BANK ACCOUNT WILL INCUR A 1% CHARGE ***;;DEBIT CARDS ACCEPTED - NO CHARGE;CREDIT CARDS ACCEPTED - SMALL CHARGE;BANK TRANSFERS ACCEPTED - NO CHARGE AND PREFERRED PAYMENT METHOD;;;WE ARE LEADING THE WAY IN THE RE-SALE OF NEARLY NEW SALVAGE - NEW STOCK ARRIVING DAILY - ADD US TO YOUR FAVOURITE SELLER'S LIST !!!;;MOST OF OUR STOCK IS UNRECORDED "HPI CLEAR" BUT WE DO ALSO GET CATEGORISED VEHICLES SUCH AS CAT C AND D;;FOR FURTHER INFO OR ON ANY OTHER VEHICLES WE HAVE IN STOCK OR IF YOU WOULD LIKE US TO FIND YOU A CERTAIN CAR;PLEASE CALL RICHARD, JAMES OR JON ON 07966 258 662 / 01260 252 872;;DELIVERY CAN BE ARRANGED ANYWHERE IN THE UK AT VERY GOOD RATES;DISCOUNT GIVEN FOR MULTIPLE LOADS ;WE ARE UP AND DOWN THE COUNTRY EVERYDAY SO CAN NORMALLY DELIVER WITHIN 2 WORKING DAYS !

Specifications

  • Ad ID
    7753
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    21/01/2017
  • Category
    Land Rover Discovery > Land Rover Discovery 4
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    65000 mi
  • Owners
    1
  • Doors
    5
  • Seats
    7
  • Engine Size
    2.993
  • Engine Model
    4 XS 3.0 SDV6 4x4 AUTO UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE
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