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2011 LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 HSE AUTO Diesel Auto 39000 Grey

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Derby £14,950 14950.00GBP

Ordnance Cottage, Sinfin Lane, Derby
Derby, DE24 9GL, Derbyshire
United Kingdom

£14,950
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car description

**HUGE SPEC**1 OWNER VEHICLE FROM BRAND NEW WITH FULL MAINDEALER (GORDON LAMB) SERVICE HISTORY** X6 SERVICES STAMPS IN TOTAL INC HAVING JUST BEEN SERVICED 03/17,2000 MILES AGO BY LANDROVER. MOT NEXT DUE 03/2018 WITH NO ADVISORIES. x4 PREMIUM PIRELLI TYRES ALL WITH AROUND 6MM THREAD,THIS STUNNING LANDROVER FREELANDER 2.2 TD4 HSE AUTOMATIC IN METTALIC GREY COMES WITH A HUGE SPEC WITH OPTIONAL EXTRAS FEATURES INCLUDE, SATNAV,PANORAMIC SUNROOF,DAB RADIO,FULL LEATHER INTERIOR FRONT HEATED AND ELECTRIC, DRIVERSIDE SEAT IS ALSO MEMORY, RUNNING BOARDS,A/C, CD PLAYER, CRUISE CONTROL, UPGRADED ALLOY WHEELS WITH A FULL SIZE SPARE, 2 KEYS, + MUCH MORE .EXCELLENT CONDITION THROUGHOUT FROM EXTERIOR AND ALLOYS TO INTERIOR IT IS A TRULY VERY WELL MAINTAIND AND CHERRISED VEHICLE. 3 MONTHS WARRANTY WITH WARRANTYWISE AND A FULL VALET WHEN PURCHASED.FINANCE AND EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE. FOR FURTHER INFORMATION VISIT www.midlandmodernclassics.co.uk or call us on 01332 854631 or 07903804785 Credit/Debit cards accepted

Specifications

  • Ad ID
    15258
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    03/08/2017
  • Category
    Land Rover Freelander > Land Rover Freelander 2
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    39000 mi
  • Owners
    -
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.179
  • Engine Model
    2.2 TD4 HSE AUTO
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Land Rover Freelander 2 for sale

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