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LAND ROVER FREELANDER 2.2 SD4 XS 5DR AUTO 2013

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Gloucester £17,995 17995.00GBP

4 Vernon Court, Meteor Business Park, Cheltenham Road East, Staverton
Gloucester, GL2 9QL, Gloucestershire
United Kingdom

£17,995
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car description

** FINANCE AVAILABLE FROM 8.9% APR ** JUST 50,336 MILES FROM NEW ** TWO PRIVATE LOCAL LADY OWNERS FROM NEW ** FULL FRANCHISE SERVICE HISTORY WITH 2 LAND ROVER STAMPS IN SERVICE BOOKLET ** 5 YEAR VIP SERVICE INCLUSIVE PACKAGE APPLICABLE UNTIL 06/03/2018 ** MOT UNTIL 5th MARCH 2018 WITH NO ADVISORY INFORMATION ** DIESEL AUTOMATIC 4x4 ** BALTIC BLUE METALLIC WITH FULL ALMOND LEATHER INTERIOR TRIM ** WALNUT WOOD INTERIOR FACIA FINISH ** BUILT IN SAT-NAV SYSTEM ** QUICKCLEAR HEATED WINDSCREEN ** TWO STAGE HEATED FRONT SEATS ** DAB DIGITAL RADIO ** BLUETOOTH HANDS FREE READY WITH VOICE RECOGNITION ** 5x2 SPOKE 17 INCH ALLOY WHEELS ** REAR PARKING SENSORS ** MERIDIAN PREMIUM SOUND SYSTEM ** FRONT FOG LIGHTS ** CHROME TAILGATE RUNNING STRIP ** CRUISE CONTROL ** AIR CONDITIONING ** DUAL ZONE CLIMATE CONTROL ** ELECTRIC WINDOWS ** ELECTRIC FOLDING MIRRORS ** TRIP COMPUTER ** TRACTION CONTROL ** TERRAIN RESPONSE DRIVING MODES ** KEYLESS GO WITH START/STOP BUTTON ** AUTOMATIC HEADLIGHTS ** RAIN SENSITIVE WIPERS ** REMOTE CENTRAL LOCKING ** REAR ISOFIX BRACKETS ** 2 REMOTE KEYS AVAILABLE ** 3 MONTHS PARTS/LABOUR WARRANTY ** FREE DELIVERY ANYWHERE IN UK ** COMPLETELY MOTORING CHELTENHAM and GLOUCESTER **

Specifications

  • Ad ID
    9144
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    27/03/2017
  • Category
    Land Rover Freelander > Land Rover Freelander 2
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    50336 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.179
  • Engine Model
    2.2 SD4 XS 5DR AUTO
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