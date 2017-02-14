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LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 HSE 2007

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New Romney £7,950 7950.00GBP

Mountfield Road Industrial Estate, New Romney Kent , ,
New Romney, TN28 8LH, Kent
United Kingdom

£7,950
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car description

2007 "07" LAND ROVER FREELANDER 2 HSE, 2.2 TD(160 BHP) 6 SPEED MANUAL, ONLY ONE FORMER KEEPER, ONLY 89,000 GENUINE LOW MILES, FULL SERVICE HISTORY, FULLY LOADED TOP OF THE RANGE HSE MODEL, GENUINE SAT NAV, GENUINE BLUETOOTH PHONE PREP, ALPINE UPGRADED SOUND SYSTEM WITH BUILT IN CD CHANGER, FULL BLACK LEATHER INTERIOR, HEATED FRONT SEATS, ELECTRIC MEMORY SEATS, HEATED FRONT WINDSCREEN, TWIN GLASS SUNROOFS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROLLED AIR CONDITIONING, ABS, TRACTION CONTROL, DOWNHILL DESCENT, PUSH BUTTON START, ELECTRIC WINDOWS, ELECTRIC POWER FOLD MIRRORS, SPARE REMOTE KEY, ORIGINAL BOOK PACK SUPPLIED.;;IMMACULATE CONDITION.;;;12 MONTHS ROAD TAX ONLY GBP 270.;;PART EXCHANGE ALWAYS WELCOME. ;;3 MONTHS PARTS AND LABOUR WARRANTY WHICH CAN BE EXTENDED UP TO 18 MONTHS FOR JUST GBP 299. ;;ALL MAJOR DEBIT AND CREDIT CARDS ACCEPTED. ;;COMPETITIVE FINANCE CAN BE ARRANGED, PLEASE CALL FOR A QUOTE. ;;IF YOU HAVE EVER BEEN REFUSED FINANCE PLEASE CALL US AND WE WILL BE ABLE TO HELP. ;;FULLY HPI CLEAR. ;;TO VIEW ALL OUR CARS FOR SALE PLEASE VISIT WWW.VANTAGECARSALES.COM;;WE ARE BASED NEAR ASHFORD IN KENT.;;OPEN 7 DAYS 9.00am TO 9.00pm VIEWING BY APPOINTMENT ONLY, EVENING VIEWINGS CAN ALSO BE ARRANGED IN OUR FULLY LIT SHOWROOM.

Specifications

  • Ad ID
    8414
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    14/02/2017
  • Category
    Land Rover Freelander > Land Rover Freelander 2
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    89000 mi
  • Owners
    1
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.179
  • Engine Model
    2.2 TD4 HSE
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