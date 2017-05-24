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Range Rover Classic

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Marbella £10,995 10995.00GBP

Marbella, Malaga

£10,995
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car description

- RANGE ROVER CLASSIC 2.5TD 120 BHP WITH 1 OWNER FROM NEW
- FIRST REGISTERED 10/1991 WITH CHASSIS NUMBER PREFIX "HA"
- SPANISH REGISTRATION, LEFT HAND DRIVE
- 202,000 KM ( 126,000 Miles)

- ORIGINAL ENGINE AND GEARBOX
- VERY ORIGINAL AND UNRESTORED
- COMES WITH ORIGINAL HANDBOOKS, INVOICES AND STILL BEARS SUPPLYING DEALERS STICKER
- STARTS FIRST TIME, DRIVES GREAT.
- NEVER BEEN USED FOR OFFROADING

- PAINTWORK IN GOOD CONDITION BUT THERE ARE TWO SMALL DENTS ON BONNET AND SOME SCRATCHES
- 100% RUST FREE

- PAPERWORK ALL CORRECT - EXPORT NO PROBLEM
- WE CAN ARRANGE DELIVERY BY TRANSPORT TO YOUR DESTINATION - Please ask for details and a quotation.

- MORE PHOTOGRAPHS ARE AVAILBLE UPON REQUEST
- VIDEO : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JfzNfpSeQRE

- CAR CAN BE SEEN ANYTIME HERE IN MARBELLA, SPAIN
- FOR ANY FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US:

WE ARE SPECIALISTS IN THE SALE OF TWO DOOR CLASSICS FROM SPAIN FOR DELIVERY THROUGHOUT THE WORLD .

Accessories

- ALPINE WHITE WITH BROWN BROGUE VELOUR
- EXTRAS - FACTORY AIR CONDITIONING, ELECTRIC WINDOWS, CENTRAL LOCKING, FRONT SPOILER, TOW BAR

Specifications

  • Ad ID
    10117
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Range Rover > Range Rover Classic
  • Colour
    White
  • Drivetrain
    Four wheel
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Year
    1991
  • Mileage
    126000 mi
  • First Reg. Date
    Oct 1991
  • Doors
    2
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.5
  • Transmission
    72
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