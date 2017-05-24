Marbella £10,995 10995.00GBP
Marbella, Malaga
- RANGE ROVER CLASSIC 2.5TD 120 BHP WITH 1 OWNER FROM NEW
- FIRST REGISTERED 10/1991 WITH CHASSIS NUMBER PREFIX "HA"
- SPANISH REGISTRATION, LEFT HAND DRIVE
- 202,000 KM ( 126,000 Miles)
- ORIGINAL ENGINE AND GEARBOX
- VERY ORIGINAL AND UNRESTORED
- COMES WITH ORIGINAL HANDBOOKS, INVOICES AND STILL BEARS SUPPLYING DEALERS STICKER
- STARTS FIRST TIME, DRIVES GREAT.
- NEVER BEEN USED FOR OFFROADING
- PAINTWORK IN GOOD CONDITION BUT THERE ARE TWO SMALL DENTS ON BONNET AND SOME SCRATCHES
- 100% RUST FREE
- PAPERWORK ALL CORRECT - EXPORT NO PROBLEM
- WE CAN ARRANGE DELIVERY BY TRANSPORT TO YOUR DESTINATION - Please ask for details and a quotation.
- MORE PHOTOGRAPHS ARE AVAILBLE UPON REQUEST
- VIDEO : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JfzNfpSeQRE
- CAR CAN BE SEEN ANYTIME HERE IN MARBELLA, SPAIN
- FOR ANY FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US:
WE ARE SPECIALISTS IN THE SALE OF TWO DOOR CLASSICS FROM SPAIN FOR DELIVERY THROUGHOUT THE WORLD .
- ALPINE WHITE WITH BROWN BROGUE VELOUR
- EXTRAS - FACTORY AIR CONDITIONING, ELECTRIC WINDOWS, CENTRAL LOCKING, FRONT SPOILER, TOW BAR
Go to The Pecanwood Oktoberfe...
You’ll almost certainly know pl...
In light of International Women&rsquo...
To celebrate the arrival of the new D...
Go to The Pecanwood Oktoberfest in Sout...
You’ll almost certainly know plenty about ...
In light of International Women’s Day, Jag...
To celebrate the arrival of the new Discov...
Following the success of the Vivaro Siberi...