LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 AUTOBIOGRAPHY AUTO 5 DOOR

£32,995 32995.00GBP
Auto 2000 Prestige Cars
EN27AF,
United Kingdom
Type: Used Year: 2015 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER EVOQUE Trim: 2.2 SD4 AUTOBIOGRAPHY AUTO 5 DOOR Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 38000 Engine Size: 2179 Ext Color: Red
SAT NAV PAN ROOF HUGE SPEC CAR TOUCH SCREEN SAT NAV WITH BLUE TOOTH AND VOICE CONTROLS HEATED SEATS FRONT AND REAR T.V WITH DUEL VIEW ELECTRIC MEMORY SEATS WITH LUMBER CONTROLS PARK DISTANCE CONTROL FRONT AND REAR WITH CAMERA XENON LIGHTS ELECTRIC TAILGATE PARK ASSISTANCE 20 INCH BLACK ALLOYS MULTI FUNCTION WHEEL REMOTE ALARM LOCKING FULL GLASS PAN ROOF AIR CON VENTED FRONT SEATS ECO DATA PACK WITH STOP STARTING PADDLE GEAR CHANGE ELECTRIC FOLDING MIRRORS KEY LESS GO STARTING AND OPENING PRIV GLASS SURROUND VIEW CAMERAS WITH FRONT REAR AND SIDE VIEWS HEATED WHEEL FULL MULTI MEDIA SYSTEM WITH DAB USB AUX AND BLUE TOOTH AUDIO STREAMING AUTOBIOGRAPHY EMBOSSED HEADRESTS THIS CAR HAS JUST HAD A RAC INSPECTION CARRIED OUT AND WILL COME WITH A RAC WARRANTY AND 12 MONTHS RAC ROAD SIDE ASSISTANCE NO ADMINS HERE AT AUTO 2000 FULL SERVICE HISTORY FULL DEALER FACILITES AVALIABLE PART EXCHANGE WELCOME INDOOR SHOWROOM ALL CARS UNDER COVER TO VIEW OUR FURTHER STOCK OF BMW S AND PRESTIGE MARQUES VISIT OUR WEB SITE AT www.auto2000prestigecars.com OR CALL OUR SALES TEAM ON 0208 367 3269 PLEASE ASK US ABOUT FUNDING YOUR NEW CAR THROUGH SANTANDER ITS FAST ,EASY,CONVENIENT AND VERY COMPETITIVE WARRANTY WITH LAND ROVER TILL APRIL 2018
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