loading Loading please wait....
» » »

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 PRESTIGE 5DR AUTO PAN ROOF 2011

Get an Insurance Quote

Gloucester £19,995 19995.00GBP

4 Vernon Court, Meteor Business Park, Cheltenham Road East, Staverton
Gloucester, GL2 9QL, Gloucestershire
United Kingdom

£19,995
Email Dealer >>
Report fraudulent ad

car description

** FINANCE AVAILABLE FROM 8.9% APR ** JUST 51,549 MILES FROM NEW ** THIS VEHICLE WAS REGISTERED ON 22nd DECEMBER 2011 ** FULL FRANCHISE SERVICE HISTORY ** MOT UNTIL 9th MARCH 2018 ** ALL HANDBOOKS AVAILABLE ** A VERY CLEAN EXAMPLE THROUGHOUT WITH IPANEMA SAND METALLIC PAINTWORK ** FULL IVORY LEATHER INTERIOR TRIM WITH CONTRAST GREY STITCHING ** FULL PANORAMIC ROOF WITH FULL LENGTH SUN SHIELD ** SURROUND CAMERAS INCLUDING FRONT/REAR PARKING CAMERAS ** UPGRADED UNMARKED 5x2 SPOKE 20 INCH ALLOY WHEELS ** HEATED LEATHER STEERING WHEEL ** HIGH BEAM ASSISTANCE ** BUILT IN TOUCH SCREEN SAT-NAV WITH LIVE TRAFFIC MESSAGES ** REAR PRIVACY GLASS ** ELECTRIC FRONT SEATS WITH THREE STAGE MEMORISED DRIVERS SEAT ** ELECTRIC LUMBAR SUPPORT ON FRONT SEATS ** HEATED WINDSCREEN ** ELECTRIC TAILGATE OPERATION ** THREE STAGE HEATED FRONT SEATS ** FRONT + REAR PARKING SENSORS ** AUTOMATIC BI-XENON HEADLIGHTS ** LED SIDE LIGHTS ** RAIN SENSITIVE WIPERS ** KEYLESS GO/ENTRY ** BLUETOOTH HANDS FREE READY WITH VOICE RECOGNITION/AUDIO STREAMING ** DAB DIGITAL RADIO ** MERIDIAN PREMIUM SOUND SYSTEM ** AIR CONDITIONING ** DUAL ZONE CLIMATE CONTROL ** CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER ** PADDLE SHIFT GEAR CHANGE ** CD/DVD PLAYER ** USB/IPOD/AUX INPUTS ** AMBIENT LIGHTING WITH CHANGEABLE COLOUR THEMES ** ELECTRIC FOLDING MIRRORS ** 2 REMOTE KEYS AVAILABLE ** 3 MONTHS PARTS/LABOUR WARRANTY ** FREE DELIVERY ANYWHERE IN UK ** COMPLETELY MOTORING CHELTENHAM and GLOUCESTER **

Specifications

  • Ad ID
    11113
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    01/06/2017
  • Category
    Range Rover > Range Rover Evoque
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Gold
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    51549 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.179
  • Engine Model
    2.2 SD4 PRESTIGE 5DR AUTO PAN ROOF
Get an Insurance Quote Get a Quote
Email Dealer >>

Range Rover Evoque for sale

View all make models »

Featured Content

Popular

Find us on