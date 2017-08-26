loading Loading please wait....
» » »

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 PURE TECH 5DR AUTO 2014

Get an Insurance Quote

Gloucester £25,995 25995.00GBP

4 Vernon Court, Meteor Business Park, Cheltenham Road East, Staverton
Gloucester, GL2 9QL, Gloucestershire
United Kingdom

£25,995
Email Dealer >>
Report fraudulent ad

car description

** FINANCE AVAILABLE FROM 8.9% APR ** JUST 12,851 MILES FROM NEW ** ONE OWNER FROM NEW ** FULL FRANCHISE SERVICE HISTORY WITH 2 SERVICES FROM NEW ** 12 MONTHS MOT UPON PURCHASE ** ALL HANDBOOKS AVAILABLE ** AN IMMACULATE EXAMPLE THROUGHOUT WITH SANTORINI BLACK METALLIC PAINTWORK ** FULL CREAM LEATHER INTERIOR TRIM ** BUILT IN TOUCH SCREN SATELLITE NAVIGATION SYSTEM ** CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER ** THREE STAGE HEATED FRONT SEATS ** BLUETOOTH HANDSFREE READY + AUDIO STREAMING ** DAB DIGITAL RADIO ** DUAL ZONE CLIMATE CONTROL ** MERIDIAN PREMIUM SOUND SYSTEM ** FRONT AND REAR PARKING SENSORS ** MULTISPOKE 18" ALLOY WHEELS ** AUTOMATIC HEADLIGHTS ** ELECTRIC WINDOWS ** ELECTRIC MIRRORS ** IPOD/AUXILIARY/USB INPUTS ** DVD/CD PLAYER ** KEYLESS GO ** CARPETED FOOTMATS FITTED ** ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT ON DRIVERS SEAT ** AMBIENT LIGHTING MODES ** LEATHER PADDED STEERING WHEEL ** STEERING WHEEL CONTROLS ** 2 REMOTE KEYS AVAILABLE ** 3 MONTHS PARTS/LABOUR WARRANTY ** FREE DELIVERY ANYWHERE IN UK ** COMPLETELY MOTORING CHELTENHAM and GLOUCESTER **

Specifications

  • Ad ID
    15571
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    26/08/2017
  • Category
    Range Rover > Range Rover Evoque
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    12851 mi
  • Owners
    -
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.179
  • Engine Model
    2.2 SD4 PURE TECH 5DR AUTO
Get an Insurance Quote Get a Quote
Email Dealer >>

Range Rover Evoque for sale

View all make models »

Featured Content

Popular

Find us on