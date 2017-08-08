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2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

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£21,995 21995.00GBP

10. Marionville Road, Edinburgh
EH7 5TX, Midlothian
United Kingdom

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car description

2010 RANGE ROVER SPORT 3.0 TD V6 HSE AUTOBIOGRAPHY AUTO COMMANDSHIFT;;FINANCE AVAILABLE, ;;APPOINTMENTS ONLY!!!, ;;EXCELLENT SPEC!!;;FACTORY FITTED AUTOBIOGRAPHY BODY KIT!!! ;;REAR OPTION EXTRAS SUNROOF AND F1 PADAL SHIFT, ;;KEYLESS ENTRY AND START AND STOP, ;;LED HEADLIGHT XENON, ;;REVERSE CAMARA, ;;FRONT AND REAR PARKING SENSORS, ;;REAR LED LIGHT, ;;TWIN EXHAUST, ;;LED NUMBER PLATE LIGHTS, ;;FULL BLACK LEATHER, ;;CENTRE CONSOL COOLER BOX, ;;SATNAV/TV, ;;AUX/USB/IPOD CONNECTION, ;;HAMAN KARDON SOUND SYSTEM, ;;FRONT AND REAR HEATED SEATS, ;;PRIVACY GLASS, ;;2 KEYS, ;;FULL LAND ROVER SERVICE HISTORY, ;;2 FORMER KEEPERS, ;;VOSA MOT HISTORY HPI CHECKED, ;;JANUARY 2018 WITH FULL SERVICE, ;;4 GOOD TYRES 20INC WHEELS, ;;LOOKS AND DRIVES VERY GOOD FOR THE AGE;;Full Leather, Bluetooth, Air Conditioning, Cruise Control, Climate Control, Privacy Glass, Electric Seats, Remote Alarm, Remote Central Locking, Front Centre Armrest, Heated Seats, Retractable Headrests, Rear Armrest, Rear Headrests, Multi-function Steering Wheel, Power Steering, Traction Control, Trip Computer, ABS, Immobiliser, Multiple Airbags, Side Steps, Child Locks, Parking Sensors, Colour Coded Body, Front Fog Lamps, Rear Wash/wipe, Metallic Paintwork, Electric Windows, Electric Mirrors, CD Player;;AUTO RANGE CAR SALES IS AA APPROVED DEALERSHIP, ;;ALL CARS WILL BE INSPECTED/MOTED BEFORE THE SALE AND ANY FAULTS/FAILURES ARE REPAIRED TO THE HIGH STANDARD, ;;ALL DEALER FACILITIES, ;;DRIVE AWAY INSURANCE, ;;FINANCE AVAILABLE ON SOME VEHICLES, ;;PLEASE CHECK OUT OUR WEBSITE FOR FULL STOCK, ;;ALL MAJOR DEBIT AND CREDIT CARDS ACCEPTED, ;;WE ARE BASED IN CITY OF EDINBURGH (SCOTLAND). 5 MINS FROM WAVERLEY TRAIN STATION, AND 20 MINS FROM EDINBURGH AIRPORT, ;;AUTORANGE CAR SALES IS A QUAILTY USED CAR DEALERSHIP IN CITY OF EDINBURGH WITH LARGE STOCK OF USED CARS AT AUTORANGE CAR SALES WE ARE PLEASED TO OFFER OUR CUSTOMERS EXCELLENT CUSTOMER SERVICE, ;;FOR COMPLETE PEACE OF MIND ALL OUR VEHICLES COME WITH, ;;LONG MOT, FULL SERVICE, DETAILED VALET, ;;ALL VEHICLES ARE VOSA HISTORY AND HPI CHECKED, ;;WE OFFER 6, 12, 24 MONTHS EXTENDED WARRANTY, ;;PART EXCHANGE WELCOME, ;;NATIONWIDE DELIVERY SERVICE AVAILABLE, ;;PLEASE CONTACT US TODAY TO ARRANGE VIEWING/TEST DRIVE OR TO SECURE YOUR VEHICLE!! ;;AUTORANGE CAR SALES ;10 Marionville Road ;Edinburgh ;EH7 5TX ;;OPEN 7 DAYS ;MONDAY TO SATURDAY 9AM TO 6PM ;SUNDAY 11AM TO 5PM ;0738 857 5282 ;0131 341 0675;

Specifications

  • Ad ID
    15350
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    08/08/2017
  • Category
    Range Rover > Range Rover Sport
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    94000 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.993
  • Engine Model
    TDV6 HSE
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