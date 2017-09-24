LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SD V6 HSE Dynamic Station Wagon 4x4 5dr (start/stop) Auto

Northfleet £45,500 45500.00GBP
Ebbsfleet Specialist Cars
Northfleet, DA119SN, Kent
United Kingdom
Type: Used Year: 2013 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER SPORT Trim: 3.0 SD V6 HSE Dynamic Station Wagon 4x4 5dr (start/stop) Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 43000 Engine Size: 2993 Ext Color: Black
SANTORINI BLACK, PLEASE CALL 01322 382756 TO ARRANGE A VIEWING, HPI AND MILEAGE CERTIFIED.JUST 43000 MILES COMPLEMENTED BY FULL RANGE ROVER SERVICE HISTORY.FACTORY NAVIGATION.FULL BLACK OXFORD LEATHER ELECTRIC HEATED MEMORY SEATS.REAR HEATED SEATS.REAR ENTERTAINMENT.PANORAMIC TILTING GLASS ROOF.START/STOP SYSTEM.POWER STEERING.ELECTRIC WINDOWS.REMOTE LOCKING.KEYLESS ENTRY/START.FRONT AND REAR PARKING SENSORS WITH REVERSE CAMERA.AIR CONDITIONING WITH DUAL ZONE CLIMATE CONTROL.CRUISE CONTROL.SIDE STEPS.PRIVACY GLASS.AUTO BI XENON HEADLIGHT.ELECTRIC TAILGATE.AUTO WIPERS.HEATED WINDSCREEN.ELECTRIC HEATED ADJUSTABLE STEERING WHEEL.ALLOYS.BLUETOOTH.DAB CD/STEREO.FULL FINANCE FACILITIES.ALL MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED.PART EXCHANGE WELCOME.OUR POST CODE IS DA119SN.FIVE MINUTES M25 DARTFORD RIVER CROSSING.FIVE MINUTES BLUEWATER SHOPPING CENTRE.FIVE MINUTES EBBSFLEET INTERNATIONAL STATION.PLEASE CALL CRAIG ON 07771794200 TO ARRANGE A VIEWING.WE HAVE BEEN SELLING QUALITY USED CARS IN THIS AREA FOR 25 YEARS.NATIONWIDE WARRANTY INCLUDED, VIEW ALL OUR CARS AT WWW.EBBSFLEETSPECIALISTCARS.CO.UK, 45,500
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