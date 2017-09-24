LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HSE 5dr Auto

£45,995 45995.00GBP
Auto 2000 Prestige Cars
EN27AF,
United Kingdom
Type: Used Year: 2014 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER SPORT Trim: 3.0 SDV6 HSE 5dr Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 19000 Engine Size: 2993 Ext Color: Black
FULL BLACK LEATHER SPORT SEATS CLIMATE CONTROL FULL GLASS PAN ROOF ELECTRIC MEMORY SEATS WITH LUMBER CONTROLS HEATED SEATS FRONT AND REAR KEY LESS GO ELECTRIC TAILGATE HEATED WHEEL REMOTE ALARM LOCKING XENON LIGHTS PADDLE GEAR CHANGE PARK DISTANCE CONTROL FRONT AND REAR WITH CAMERA HEATED FRONT SCREEN ELECTRIC FOLDING MIRRORS 22 INCH ALLOYS FULL MULTI MEDIA SYSTEM WITH DAB RADIO USB AND AUX BLUE TOOTH AUDIO STREAMING THIS CAR HAS JUST HAD A RAC INSPECTION CARRIED OUT AND WILL COME WITH A RAC WARRANTY AND 12 MONTHS RAC ROAD SIDE ASSISTANCE NO ADMINS HERE AT AUTO 2000 FULL SERVICE HISTORY FULL DEALER FACILITES AVALIABLE PART EXCHANGE WELCOME INDOOR SHOWROOM ALL CARS UNDER COVER TO VIEW OUR FURTHER STOCK OF BMW S AND PRESTIGE MARQUES VISIT OUR WEB SITE AT www.auto2000prestigecars.com OR CALL OUR SALES TEAM ON 0208 367 3269 PLEASE ASK US ABOUT FUNDING YOUR NEW CAR THROUGH SANTANDER ITS FAST ,EASY,CONVENIENT AND VERY COMPETITIVE
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