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LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 HSE 2011 Auto 96000 Diesel Black

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Bury £17,995 17995.00GBP

Buckley Street, Bury
Bury, BL95AF, Greater Manchester
United Kingdom

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Specifications

  • Ad ID
    15748
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    09/09/2017
  • Category
    Range Rover > Range Rover Sport
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    96000 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.993
  • Engine Model
    3.0 TDV6 HSE
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