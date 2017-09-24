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LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 4.4 SD V8 Vogue SE 4x4 5dr Auto

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Northfleet £50,000 50000.00GBP

Ebbsfleet Specialist Cars
Northfleet, DA119SN, Kent
United Kingdom

£50,000
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car description

Type: Used Year: 2012 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER SPORT Trim: 4.4 SD V8 Vogue SE 4x4 5dr Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 53000 Engine Size: 4367 Ext Color: Grey

Accessories

METALLIC GREY, HPI AND MILEAGE CERTIFIED.53000 MILES COMPLEMENTED BY FULL SERVICE HISTORY.PANORAMIC GLASS SUNROOF.FOLDING SIDE-STEPS.FACTORY NAVIGATION.SURROUND CAMERAS.ADAPTIVE LANE CONTROL.FRONT AND REAR PARKING SENSORS AND REAR CAMERA.FULL BLACK LEATHER ELECTRIC MEMORY SEATS.HEAT FRONT AND REAR SEATS.CLIMATE FRONT SEATS.HEATED FRONT WINDSCREEN.RAIN SENSING WIPERS.DIGITAL TV.POWER STEERING.ELECTRIC WINDOWS.REMOTE LOCKING.AIR CONDITIONING WITH CLIMATE CONTROL.BLUETOOTH.COLOUR CODED ALLOYS.MERIDIAN SURROUND AUDIO SYSTEM.FULL FINANCE FACILITIES.ALL MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED.PART EXCHANGE WELCOME.OUR POSTCODE IS DA119SN.FIVE MINUTES M25 DARTFORD RIVER CROSSING.FIVE MINUTES BLUEWATER SHOPPING.CENTRE.FIVE MINUTES EBBSFLEET INTERNATIONAL STATION.PLEASE CALL CRAIG ON 07771794200 TO ARRANGE A VIEWING.WE HAVE BEEN SELLING QUALITY USED CARS IN THIS AREA FOR 25 YEARS.NATIONWIDE WARRANTY INCLUDED.THIS IS A EXCEPTIONAL EXAMPLE PLEASE VIEW TO APPRECIATE., VIEW ALL OUR CARS AT WWW.EBBSFLEETSPECIALISTCARS.CO.UK, 50,000

Specifications

  • Ad ID
    24370
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Range Rover > Range Rover Sport
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    53000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    4367
  • Engine Model
    4367
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